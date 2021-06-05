تقارير: فرجاني ساسي ينهي مسيرته في الزمالك المصري متجها إلى قطر

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن نجم خط وسط نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس فرجاني ساسي، قد حسم قراره بإنهاء مسيرته مع الفريق، مشيرة إلى أن وجهته المقبلة ستكون إلى قطر.

ووفقا لموقع "فوتبول تونيزيان"، اتفق ساسي مع نادي الريان القطري على التوقيع له في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الموقع أن التوقيع بشكل رسمي سيتم عقب فترة التوقف الدولي.

كما أعلن الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين، انتقال ساسي بشكل رسمي إلى الدوري القطري، مؤكدا أنه توقيع العقود في تركيا.

رسميا وعلي مسؤوليتي الشخصية انتهي مشوار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك واللاعب وقع علي عقود انتقاله للدوري القطري ومن تم توقيع العقود في تركيا والإعلان الرسمي من جانب النادي واللاعب بعد التوقف الدولي مباشرة — Omar Rabie Yassin - عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) June 5, 2021

وكتب ياسين عبر حسابه بتويتر "رسميا وعلى مسؤوليتي الشخصية، انتهى مشوار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك واللاعب وقع علي عقود انتقاله للدوري القطري".

وأضاف "تم توقيع العقود في تركيا، والإعلان الرسمي من جانب النادي واللاعب بعد التوقف الدولي مباشرة".

وفي السياق، نقل موقع "اليوم السابع"، عن مسؤولين باتحاد الكرة المصري، قولهم إن "فرجاني ساسي إذا وقع لأى ناد يحق له الرحيل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجارى، كما يحق لناديه طلب بطاقته الدولية مع فتح باب القيد، وسيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الزمالك لإرسال البطاقة للنادى الجديد".

وكان فرجانى ساسى قال في وقت سابق، فى تصريحات لوسائل إعلام تونسية، إنه سوف يعرض كافة التفاصيل التي تهم علاقته بالزمالك بعد نهاية مباريات المنتخب الوطني التونسي الودية.

وأكد ساسي أن هناك معلومات عديدة قد تداولت في الفترة الأخيرة لم تكن صحيحة، وبالتالي فإنه من الضروري تفسيرها للرأي العام وأن كل الاحتمالات واردة في علاقته مع الزمالك.