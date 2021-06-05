امرأة إماراتية تدخل التاريخ وتتوج في سباقات الفورمولا 4 الإيطالية

استطاعت الشابة الإماراتية، حمدة القبيسي، ذات الـ 21 سنة، أن تدخل التاريخ من باب سباقات فورمولا 4 الإيطالية وتحظى بالمركز الثالث، لتغير النمط المعتاد عن هذا النوع من السباقات المرتبط بالرجال.

وأصبحت القبيسي متسابقة فريق "بيرما باور تايم" الإيطالي، أول امرأة تتوج على منصة سباقات الفورمولا 4 الإيطالية بالمركز الثالث في سباق حلبة ميسانو الإيطالية، اليوم السبت، إلى جانب المتسابق ليوناردو فورنارولي الذي حظي بالذهبية، وأوليفر بيرمان الذي حظي بالفضية، وفقا لما نقلته صحيفة "العين" الإماراتية.

البطلة الإماراتية حمدة القبيسي تدخل التاريخ..

أول امرأة تعتلي منصة التتويج في سلسلة سباقات فورمولا 4 الإيطالية

شاهد أبرز لقطات السباق والتتويج pic.twitter.com/lWPHvnHa4x — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2021

والد حمدة، خالد القبيسي، هو أيضا بطل إماراتي بسباقات التحمل الطويلة بالسيارات، وحقق بطولة "دبي 24 ساعة" 3 مرات، وبطولة "الخليج 12 ساعة" مرة واحدة، كما حصل على المركز الثاني في سباق "لومان 24 ساعة" التاريخي، والمركز الثاني في بطولة العالم للتحمل.

Happy birthday to @AbuDhabiRacing1 GT man Khaled Al Qubaisi from your #WEC motorsport family. Best wishes for another amazing year ahead! 🎉 pic.twitter.com/d3XfHWlCjm — WEC (@FIAWEC) December 22, 2016

وعلق خالد القبيسي عن الإنجاز الذي قامت به ابنته، وقال: إنه "يشعر "بفخر كبير"، وأنه كان يشعر بأنها قريبة جدا من الإنجاز، لأنها موهوبة جدا ولديها سرعة كبيرة في السيارة".

وأوضح القبيسي أن ابنته آمنة كانت "تتابع سباقاتي باهتمام بالغ، وبعدها دخلت في عمر الـ 13 أكاديمية لسباقات السيارات، وبدأت تتطور تدريجيا"، والتي دخلت التاريخ أيضا بإنجازاتها.

HISTORY MAKER @HamdaalqubaisiO

FIRST WOMEN TO CLAIM A PODIUM AT THE ITALIAN F4 ♥️ 🏆 pic.twitter.com/6TlLRM82Qf — Amna Al Qubaisi 🦅 (@Amna_Alqubaisii) June 5, 2021

ووجهت حمدة رسالة شكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وقالت:

"أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد لدعمه الدائم لنا وأشكر أيضا الشركات الداعمة "ستراتا" و"كاسبرسكي لاب".