تسجيل
16:56 GMT07 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سباق سيارات الفورمولا 1

    امرأة إماراتية تدخل التاريخ وتتوج في سباقات الفورمولا 4 الإيطالية

    © RIA Novosti/Vitaliy Belousov
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202106051049170822-%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    استطاعت الشابة الإماراتية، حمدة القبيسي، ذات الـ 21 سنة، أن تدخل التاريخ من باب سباقات فورمولا 4 الإيطالية وتحظى بالمركز الثالث، لتغير النمط المعتاد عن هذا النوع من السباقات المرتبط بالرجال.

    وأصبحت القبيسي متسابقة فريق "بيرما باور تايم" الإيطالي، أول امرأة تتوج على منصة سباقات الفورمولا 4 الإيطالية بالمركز الثالث في سباق حلبة ميسانو الإيطالية، اليوم السبت، إلى جانب المتسابق ليوناردو فورنارولي الذي حظي بالذهبية، وأوليفر بيرمان الذي حظي بالفضية، وفقا لما نقلته صحيفة "العين" الإماراتية.

    والد حمدة، خالد القبيسي، هو أيضا بطل إماراتي بسباقات التحمل الطويلة بالسيارات، وحقق بطولة "دبي 24 ساعة" 3 مرات، وبطولة "الخليج 12 ساعة" مرة واحدة، كما حصل على المركز الثاني في سباق "لومان 24 ساعة" التاريخي، والمركز الثاني في بطولة العالم للتحمل.

    وعلق خالد القبيسي عن الإنجاز الذي قامت به ابنته، وقال: إنه "يشعر "بفخر كبير"، وأنه كان يشعر بأنها قريبة جدا من الإنجاز، لأنها موهوبة جدا ولديها سرعة كبيرة في السيارة".

    وأوضح القبيسي أن ابنته آمنة كانت "تتابع سباقاتي باهتمام بالغ، وبعدها دخلت في عمر الـ 13 أكاديمية لسباقات السيارات، وبدأت تتطور تدريجيا"، والتي دخلت التاريخ أيضا بإنجازاتها.

    ووجهت حمدة رسالة شكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وقالت:
    "أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد لدعمه الدائم لنا وأشكر أيضا الشركات الداعمة "ستراتا" و"كاسبرسكي لاب".

    انظر أيضا:

    بسبب لاعب إسرائيلي... أردني ينسحب من المسابقة المؤهلة لبطولة العالم لتنس الطاولة لذوي الإعاقة
    بتألق نيمار... البرازيل تهزم الإكوادور في تصفيات كأس العالم قطر 2022
    بعد صمت دام 11 عاما... صهيل الخيول العربية الأصيلة يدوّي في مدينة اللاذقية السورية...فيديو وصور
    طرد مدربين لكرة القدم أجبروا لاعبيهم على أكل لحم خنزير
    الكلمات الدلالية:
    إمرأة, سباق الفورمولا, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
    لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    إنفوجرافيك... من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك