كوبا أمريكا مهددة..العالم بإنتظار قرار ميسي

يترقب عشاق كرة القدم في الساعات المقبلة موقف نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من بطولة "كوبا أمريكا 2021" المقرر إقامتها في البرازيل.

وينتظر أن يكون قرار هذا النجم الدولي من البطولة مؤثرا للغاية إلا انه لم يخرج بأي تصريح رسمي بعد.

وتوقعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن يعلن ميسي عن موقفه يوم الأربعاء بعد لقاء منتخب بلاده مع كولومبيا.

ويعتقد الكثيرون بأنه سيوافق على السير بنهج لاعبي منتخب البرازيل الذين رفضوا قيام البطولة على أرضهم بعد إنسحاب الأرجنتين من إستضافتها.

الصحيفة رجحت أن يحدث تواصل بين ميسي وصديقه نيمار حول هذا الموضوع، والدولي البرازيلي ممن ثاروا أيضا ضد إقامة البطولة على الأراضي البرازيلية.

ليس نيمار فقط، بل يمكن أن يكون تواصل ميسي مع لويس سواريز مؤثرا للغاية بحكم تقارب الثنائي مع بعضهما البعض، وانتهاج الأخير سياسة منتخب بلاده الرافضة لإقامة البطولة في البرازيل.

صحيح أن بطولة كوبا أمريكا تحمل آمالًا كبيرة لميسي حتى يتمكن من جلب الميدالية الذهبية الأولى له للأرجنتين، غير أن وضع كورونا في البرازيل قد يجعله يقف بصف مطالبات إلغاء البطولة، بحسب ما نقل موقع "غول".