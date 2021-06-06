وزير الرياضة السعودي يشجع منتخب بلاده من المدرجات ويحظى بالإشادة..صور

حضر وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، السبت، مباراة منتخب بلاده مع اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، من على مدرجات الملعب.

الأمر الذي حظي بردود فعل كثيرة على مواقع التواصل معلقين على ما قام به الوزير.

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صور الوزير في المدرجات وهو يرتدي لباس "الأخضر" السعودي وعلق على الصور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بالقول: "أخي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يشارك الجماهير الفرحة في مباراة منتخبنا الوطني ما يقوم به الأمير عبد العزيز من تخطيط وعمل ومتابعة ودعم لجميع الرياضات يستحق عليه الاحترام والشكر والتقدير".

أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يشارك الجماهير الفرحة في مباراة #منتخبنا_الوطني 🇸🇦 ,ما يقوم به الأمير عبدالعزيز من تخطيط وعمل ومتابعة ودعم لجميع الرياضات يستحق عليه الاحترام والشكر والتقدير 💚🇸🇦💚#السعوديه_اليمن@AbdulazizTF pic.twitter.com/BYURJc4cGG — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 5, 2021

في حين علق الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر صفحته قائلا "حلووووه ياريس".

وعلق عبدالله العضيبي، قائلا "اذا كنت شغوفاً بالإنجاز فلن تكتفي ان تدعم أولوياتك من كرسي الوزارة ، بل تحضر و تقدم رسائل جوهرية عن أهمية دعم المنتخب من الجميع ... شكراً لحضورك وبإذن الله اخضرنا خطوة بخطوة للمونديال".