"الكاف" يؤجل قرعة كأس الأمم الأفريقية لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد 6 يونيو/حزيران، تأجيل قرعة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2022، لأجل غير مسمى.

وأرجع الكاف في بيان على موقعه الرسمي تأجيل القرعة، لأسباب لوجيستية، خاصة بالبلد المضيف "الكاميرون" تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكان من المقرر إقامة القرعة الخاصة بالبطولة الأفريقية يوم 25 يونيو الجاري، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن القرعة الجديدة في الوقت المناسب.

وأكد أنه يواصل العمل مع شركائه في حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة، بهدف جعل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة حدثا ناجحا واحتفالا كبيرا بكرة القدم الأفريقية.

يذكر أن الكاف سبق وأجل انطلاق البطولة بدلا من عام 2021 الجاري، إلى عام 2022 المقبل في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 9 فبراير/شباط المقبل.

وأرسل الكاف كذلك لجان تفتيش إلى الكاميرون، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال البطولة، خاصة بعدما سحب منها التنظيم قبل ذلك، بسبب عدم جاهزية الملاعب لاستقبال المسابقة.