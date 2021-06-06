رئيس إنتر ميلان يكشف الأسباب الرئيسة لرحيل أنطونيو كونتي

كشف نادي انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن سبب الرحيل المفاجئ لمدربه أنطونيو كونتي، رغم النجاحات التي حققها.

وقال ستيفن تشانغ، رئيس نادي إنتر ميلان، في تصريحاته لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "فيروس كورونا وضَعنا في أزمات مالية هائلة، وفي موسم 2019-2020 بلغت خسائر الأندية الأوروبية الكبرى ما يقرب من 2 مليار يورو".

Zhang: Musiałem wybrać pomiędzy Conte, a solidnością klubu.



wywiad z Zhangiem przeprowadzony przez La Gazzettę dello Sport do przeczytania tu: https://t.co/oq5vCqRhSF#interpl #wloskarobota pic.twitter.com/AKHfDXiAQg — FCInter pl (@FCInter_pl) June 6, 2021

وأضاف "في يناير كان إنتر واضحا بشأن الضروريات. قمنا بتقييم المتاح واختيار المسار الأنسب لإستراتيجيتنا المالية على المدى المتوسط والطويل، لكن الوباء ضغط على الإيرادات بشدة في الصيف الماضي".

وتابع: "تكلفة الوباء الآن باهظة للغاية، لذا لا يسعنا إلا إعادة النظر في موقف النادي ومحاولة خفض التكاليف، من الواضح أن ذلك يؤثر على إستراتيجية الميركاتو لدينا".

وأردف: "اختلاف وجهات النظر مع كونتي بشأن وضع النادي أدى إلى الانفصال بالتراضي، خفض التكاليف لم يكن جوهريّا بالنسبة له، لكنه أساسيا في مصير النادي. إنه مدرب كبير، لكن بصفتي رئيسا، يجب أن أفكر في استقرار إنتر".

وتوج كونتي مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، وقاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الذي سبقه.