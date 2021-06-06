أصله سعودي... وفاة أحد ملاك فريق مكلارين للفورمولا وان

أعلن فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الأحد، عن وفاة مالكه المساهم في شركة ماكلارين منذ عام 1984، منصور عجة، عن عمر ناهز 68 عاما في مدينة جنيف السويسرية.

ونشرت صفحة فريق مكلارين عبر "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "توفي السيد عجة هذا الصباح في جنيف عن عمر يناهز 68 عامًا، محاطًا بأسرته التي يبعث إليها الفريق بأحر تعازيه".

وقال زاك براون مسؤول السباقات في مكلارين "كان منصور جزءا لا يتجزأ من قلب وروح هذا الفريق طوال ما يقارب 40 عاما وكان دوره محوريا في نجاحه".

ويملك رجل الأعمال عجة المولود في السعودية حصة في أسهم فريق مكلارين بطل العالم الأسبق منذ 1984.

وتملك مجموعة "ممتلكات" البحرينية حصة الأغلبية في أسهم مكلارين وهي 56% بينما يملك أوجيه 14%.