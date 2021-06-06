العداءة الهولندية سيفان حسن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 10 آلاف متر

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الأحد، أن الهولندية سيفان حسن عداءة المسافات الطويلة حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق عشرة آلاف متر، بعدما حققت 29 دقيقة و6.82 ثانية.

وفي أولمبياد "ريو 2016"، حققت الإثيوبية ألماز أيانا رقما قياسيا في سباق العشرة آلاف متر بزمن قياسي بلغ 29 دقيقة و17.45 ثانية، وفقا لما نقله موقع "أن بي سي سبورت" الأمريكية.

WORLD RECORD@SifanHassan breaks the women's 10,000m world record with 29:06.82 at the @ContiTourGold. She beats the previous record by over 10 seconds.#ContinentalTourGold pic.twitter.com/pH7E2gK7f4 — World Athletics (@WorldAthletics) June 6, 2021

وقالت العداءة سيفان حسن: إنه "نجاح باهر في تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي اليوم في هنجيلو، إنه شيء لا يمكنني إلا أن أحلم به".

وتابعت: "هذا أفضل تأكيد على عملنا الجاد للاستعداد لطوكيو".

وأضافت إنها "على الأرجح ستشارك بسباقي 5000 متر و10000 متر في أولمبياد طوكيو، المقرر إجراؤه في 5 أغسطس/ آب المقبل والنهائي لسباق 1500 متر في السادس من الشهر".

Super happy with my race last night and my new Dutch Record! 3:55.93! 🇳🇱😁#RabatDL #DiamondLeague pic.twitter.com/z8MZw8n0Pa — Sifan Hassan (@SifanHassan) June 17, 2019

يذكر أن العداءة سيفان حسن، ولدت في إثيوبيا وقدمت إلى هولندا بعمر الـ 16 عاما كلاجئة، وامتلكت ألقابا كثيرة في تحطيم الأرقام القياسية العالمية لسباق الميل والـ5 كيلومترات للنساء والـ10000 متر.

وفي عام 2019 أصبحت سيفان أول عداءة تسجل رقمين قياسيين في مشاركة واحدة وذلك في سباقي 1500 متر و10000 متر في بطولة العالم بالدوحة.