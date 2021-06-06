السعودية تحسم الجدل حول استضافتها منافسات أوروبية كبرى وتتحدث عن مونديال 2030

كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، عن موقف بلاده من استضافة كأس العالم 2030، فضلا عن بعض المنافسات الكبرى.

وقال الأمير عبدالعزيز، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، "حول استضافة كأس العالم 2030، أود القول إننا نركز حاليا على استضافة كأس آسيا 2027"، مؤكدا أن "السعودية مستمرة باستضافة بطولة السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي وسباقات فورمولا 1 وفورمولا إي ورالي داكار".

سمو وزير الرياضة: استمرار استضافة المملكة لبطولة السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي وبطولة السوبر غلوب لكرة اليد، وجولة العالم لكرة السلة 3x3 ، وسباق فورمولا إي 2022 ورالي داكار 2022#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/RTX9nRjr2u — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 6, 2021

وأضاف أن: "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له الدور الأكبر في استضافة السعودية للبطولات والأحداث الرياضية، بمتابعته الدقيقة لكل التفاصيل التي منحتنا تميزا في خارطة الرياضة العالمية".

ولم تستضف السعودية الموسم المنصرم، فعاليات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي، وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، علما بأنها قامت باستضافة البطولتين في 2020، فيما ذكرت تقارير صحفية أن السعودية تفكر بجدية في استضافة مونديال 2030، علما بأنها تقدمت بمقترح يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينص على إقامة المونديال في كل عامين بدلا من 4.

فضلا عن ذلك، ينتظر أن تستضيف السعودية للمرة الأولى في التاريخ، أحد سباقات بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1"، وذلك في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.