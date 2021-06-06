صحيفة: فينالدوم يصدم برشلونة ويقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان

قالت تقارير صحفية، إن الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول فضل عدم الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب " صحيفة ديلي ميل " البريطانية، فإن فينالدوم قرر الانتقال إلى سان جيرمان بعدما تقدم النادي براتب يزيد بضعفين عن الراتب الذي عرضه برشلونة، وأضافت الصحيفة أن إدارة البرسا ليس لديها أي نية لرفع عرضها، ليصبح اللاعب جاهزا لقبول عرض باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى عام 2024.

وكان الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريسيو رومانو، قال إن "برشلونة نجح في إنهاء صفقة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمدافع الإسباني وإيريك غارسيا، اللذين ينتهي عقداهما مع مانشستر سيتي في يونيو/ حزيران المقبل"

وأوضح رومانو، أن "الصفقة الثالثة للاعب الوسط الهولندي جيني فينالدوم، الذي تأكد رحيله عن ليفربول بعدما تلقى رسالة وداعية من زميله المصري محمد صلاح، كما أن اللاعب الرابع هو الهولندي ممفيس ديباي، الذي تلقى عرضا من برشلونة، وينتظر الفريق الكتالوني إجابة اللاعب، الذي سيصبح حرا بعد نهاية عقده مع ليون في 30 يونيو المقبل".

يذكر أن فينالدوم (30 عاما) انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي 2020/2021، ليصبح من حق اللاعب الانتقال إلى أي ناد آخر بشكل مجاني في صفقة انتقال حر.