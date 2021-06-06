ناصر الخليفي يحسم الجدل حول بقاء كيليان مبابي

حسم القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل حول بقاء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كيليان مبابي.

وقال الخليفي، في تصريحات مع " صحيفة ليكيب " الفرنسية: "سأكون واضحا، سيبقى كيليان مبابي في باريس، ولن نبيعه أبدا ولن نتركه يغادر مطلقا مجانا".

وبشأن محادثات تجديد عقد مبابي أوضح: "كل ما يمكنني قوله هو أن الأمور تسير على ما يرام، آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق".

وتتواصل المحادثات بين باريس سان جيرمان ومبابي، لكن اللاعب يضع شرطين لتجديد عقده في حال أراد الفريق الباريسي بقاءه.

ويطالب مبابي أن يكون عقده الجديد حتى عام 2023، وليس حتى عام 2025، كما يريده باريس سان جيرمان بأي ثمن. أما الشرط الثاني، فهي الضمانات الرياضية التي طالما طلبها لاعب موناكو السابق لقبول عرض تجديد باريس سان جيرمان، حيث يريد مبابي أن يكون في فريق قوي من أجل دوري أبطال أوروبا، بحسب ما نشرت صحيفة "لو باريسيان".