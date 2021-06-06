لاعب إيطالي يتوفي أثناء مباراة تكريمية لشقيقه الراحل

توفي اللاعب الإيطالي جوزيبي بيرينو، عن عمر يناهز 29 عاما، خلال مشاركته في مباراة تكريمية أقيمت تكريما لشقيقيه الراحل.

وأُصيب بيرينو بنوبة قلبية خلال مشاركته بالمباراة في منطقة قريبة من مدينة نابولي، وفارق الحياة بسببها.

وتوفي روكو شقيق جوزيبي، في حادث سير في 2018 أثناء ركوبه دراجة.

Una morte assurda proprio nel torneo per ricordare il fratello

Così è scomparso Giuseppe #Perrino https://t.co/u2QsKHS4wE pic.twitter.com/UaIqOAeGoF — Sport Fair (@Sport_Fair) June 2, 2021

​وبحسب وسائل إعلام محلية ، سقط لاعب كرة القدم الشاب على الأرض في الملعب الرياضي. وعلى الرغم من محاولات الطاقم الطبي، إلا أنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ حياته.

The thoughts of everyone at Parma Calcio 1913 go out to the Perrino family, following the loss of Giuseppe 🙏 — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) June 2, 2021

​ولعب جوزيبي في خط الوسط ضمن صفوف نادي بارما، قبل انتقاله إلى بيلاريا إيجيا مارينا، ونشر نادي بارما في تغريدة على تويتر تعزية وجهها لعائلة بيرينو بعد خسارة ابنها الثاني.