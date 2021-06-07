جورجينا تعلن عودة رونالدو إلى مدريد لتحقيق حلمه

أعلنت الإسبانية جورجينا رودريغيز، عن عودة صديقها لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، إلى مدريد لتحقيق الحلم.

وهنأت رودريغيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صديقها رونالدو بافتتاح فندق "الأحلام" في مدريد، بنشرها صورة لها، وعلقت عليها، قائلة: "تهانينا كريستيانو على افتتاح فندق الأحلام هذا في قلب مدريد.. ما زلت أشعر بالدهشة مما تصنعه، بجهد كبير وشجاعة. أدعوك لاكتشاف هذه المساحة التي ستثيرك وتجعلك تحلم".

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وأكدت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن الدون رونالدو وصل إلى العاصمة مدريد، لافتتاح فندقه الجديد اليوم في شارع "غران فيا - GRAN VIA" أشهر شوارع العاصمة الإسبانية، مشيرة، إلى أن رونالدو وضع نحو 13 مليون يورو كاستثمار في هذا الفندق، وهو الأول له خارج البرتغال.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب موعد رحيل كريستيانو رونالدو (36 عاما) عن يوفنتوس، قبل انتهاء عقده صيف عام 2022، وخاصة عقب عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري إلى "أليانز سالديوم".

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالانتقال لأكثر من ناد أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى احتمال العودة لصفوف أحد الأندية الثلاثة التي دافع عن ألوانها من قبل وهي: ريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة، خاصة بعد تتويجه بلقب بطل الدوري البرتغالي للموسم الحالي، ومشاركته في دوري الأبطال.