سوريا تهزم غوام بثلاثية وتصعد رسميا إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم "قطر 2022"... فيديو

ضمن المنتخب السوري لكرة القدم تأهله تأهله للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكذلك تواجده في نهائيات كأس آسيا 2023.

جاء ذلك بعد فوزه على منتخب غوام بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها مارديك ماردكيان في الدقيقتين السادسة والتاسعة، ومحمود المواس في الدقيقة 84.

الدقيقة 9 | منتخب #سوريا يتقدم 2-0 على غوام عن طريق مارديك مارديكيان ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifiers pic.twitter.com/qD1ROdtUib — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وسيطر رجال التونسي نبيل معلول على اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 75%.

الدقيقة 84 | منتخب #سوريا يتقدم 3-0 على غوام عن طريق محمود المواس ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifiers pic.twitter.com/fpKFSbTrOI — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وبهذا الانتصار، رفع منتخب سوريا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وتأهل بشكلٍ رسمي إلى كأس آسيا الصين 2023، وكذا للدور النهائي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.