6 مرات في 6 أشهر... صلاح يسيطر على جائزة أفضل هدف يسجله ليفربول... فيديو

تمكن نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من حصد 6 جوائز من أصل 9 يقدمها النادي للنجم الذي يحرز هدفا مميزا خلال الشهر، على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ونشر نادي ليفربول على صفحته الرسمية على "تويتر" 9 لقطات فيديو للأهداف الفائزة بجائزة أفضل هدف يسجله الفريق خلال كل شهر.

الهدف الفائز في شهر: أكتوبر ⚽️



صلاح مرة أخرى وبنفس الطريقة يحصل على هدف الشهر للمرة الثانية على التوالي 😍 pic.twitter.com/p9z7FI5Y8L — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 7, 2021

وتظهر لقطات الفيديو أن النجم محمد صلاح، تصدر القائمة بحصد جائزة أفضل هدف 6 مرات خلال أشهر سبتمبر/ أيلول 2020 حتى فبراير/ شباط 2021.

الهدف الفائز في شهر: ديسمبر ⚽️



هدف عالمي وتسديدة على طريقة صلاح👑في فوز الريدز العريض بنتيجة 7-0 أمام كريستال بالاس 👊 pic.twitter.com/TwcabNi3qr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 7, 2021

وبفضل جهود لاعبي الفريق خلال الموسم (2020/ 2021) استطاع الريدز تحقيق نتائج جيدة.

الهدف الفائز في شهر: فبراير ⚽️



فلنستمتع بجمال تمريرة فيرمينيو الحاسمة 😍💫 pic.twitter.com/DGcPnYgll5 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 7, 2021

يذكر أن تصويت الجماهير أظهر فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي في موسم (2020/ 2021)، حسبما أعلن النادي على صفحته الرسمية الشهر الماضي، وهو ما علق عليه صلاح بأنه شيء يجعله يشعر بالسعادة.