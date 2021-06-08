صحيفة: مبابي يضع "شرطا" قبل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

وأكدت " صحيفة لو باريزيان " الفرنسية أن "المهاجم لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله وسينتظر انتهاء بطولة كأس أوروبا للجلوس للتفاوض مع ناديه الحالي".

وأضافت أن "تجديد نجم باريس سان جيرمان يظل مشروطًا بصناعة فريق تنافسي يطمح معه إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا"، مشيرة إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتجديد عقده، ويواصل انتظار قيام قادة باريس سان جيرمان بتحقيق الاندماج لتحقيق مشروع ناجح وطموح على المدى القصير.

وكان القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قال، في تصريحات مع "صحيفة ليكيب" الفرنسية: "سأكون واضحا، سيبقى كيليان مبابي في باريس، ولن نبيعه أبدا ولن نتركه يغادر مطلقا مجانا".

وبشأن محادثات تجديد عقد مبابي أوضح: "كل ما يمكنني قوله هو أن الأمور تسير على ما يرام، آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جرمان بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، ويحق له التوقيع لأي فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ويأمل ريال مدريد الإسباني في أن يستمر مبابي دون تجديد عقده، وذلك حتى يتمكن من التعاقد معه مجانا في الموسم المقبل.