رئيسة أولمبياد طوكيو: تطعيم العاملين ضد كورونا في منتصف يونيو

قالت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إنه سيتم تطعيم العاملين في دورة الألعاب الأولمبية بدءا من منتصف الشهر الجاري.

وتابعت هاشيموتو أن الصحفيين لن يتشاركوا السكن خلال فترة الأولمبياد، حسب وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أنه سيتم التأكد عبر "جي بي إس" أن الصحفيين لا يصلون إلى الأماكن التي لم يتم السماح لهم بها.

الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021 © Sputnik . Zhanna Manukyan

الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021 © Sputnik . Zhanna Manukyan

الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021 © Sputnik . Zhanna Manukyan

الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021 © Sputnik . Zhanna Manukyan

الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021 © Sputnik . Zhanna Manukyan

الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021 © Sputnik . Zhanna Manukyan

المشاركون في سلسلة تتابع شعلة أولمبياد طوكيو يستلقون في دائرة خلال استراحة في توياما باليابان في 3 يونيو 2021 © REUTERS / Kyodo 1 / 7 © Sputnik . Zhanna Manukyan الأولمبياد - بروفة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، الصين 4 أبريل 2021

وأظهر استطلاع رأي أن أكثر من 80% من المواطنين اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية هذا العام، وهو ما يعكس رفضا عاما متزايدا قبل نحو 10 أسابيع من انطلاق هذه الألعاب.

لكن رئيسة اللجنة نفت في بيان لها أن يتم تأجيل الأولمبياد مرة أخرى.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليابان موجة رابعة من فيروس كورونا، وتنظم هذه الدورة المؤجلة من العام الماضي هذا الصيف، وسط رفض شعبي، يقول إن إقامتها قد تؤدي إلى مزيد من العدوى.