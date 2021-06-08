إعلام: مصر تطلب تنظيم كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع السعودية وإيطاليا

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك بملف مشترك مع السعودية وإيطاليا.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر له، قولها إن "مصر وإيطاليا والسعودية اتفقوا على التنسيق لتقديم ملف مشترك لاستضافة وتنظيم كأس العالم 2030".

وأضاف الموقع أن "وزارة الرياضة المصرية والمهندس المصري هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، بدأوا بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم السعودي وأيضا الإيطالي لتقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030".

يذكر أن مونديال 2022 سيقام في قطر ، بمشاركة 32 منتخبا فقط، في حين تنظم كندا والولايات المتحدة والمكسيك مونديال 2026 بملف مشترك، بعد قرار "فيفا" بزيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبا.

والخميس الماضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميا عن تقدمه بطلب استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030، وذلك بملف مشترك مع الاتحاد البرتغالي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 وتقدمت بملف رسمي للحصول على تنظيم البطولة هي:

- المغرب (أفريقيا).

- أوروجواي، الأرجنتين، باراجواي، تشيلي (ملف رباعي مشترك بين دول أمريكا الجنوبية).

- رومانيا، اليونان، بلغاريا، صربيا (ملف أوروبي رباعي مشترك).

– إسبانيا والبرتغال (ملف أوروبي ثنائي مشترك).

ومؤخرا تحدثت تقارير صحفية عن أن السعودية تدرس تقديم عرض محتمل لاستضافة وتنظيم بطولة مونديال 2030.

يشار إلى أن مصر قد تقدمت لتنظيم مونديال 2010 ولكن لم يحالفها التوفيق وهي أول بطولة أقيمت في أفريقيا، وتحديدا في جنوب أفريقيا، بعدما وقع الاختيار عليها بعد منافسة مع مصر والمغرب.