فراس الخطيب قائد المنتخب السوري السابق مدربا لنادي الكرامة

أعلن نادي الكرامة السوري، اليوم الثلاثاء، تعيين فراس الخطيب لاعبه السابق، وقائد منتخب سوريا الأول لكرة القدم، مدربا جديدا للفريق.

وقال النادي الذي ينافس في الدوري الممتاز السوري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "الكابتن فراس الخطيب مدرباً لرجال الكرامة لموسم 2021 – 2022".

وكانت الكرة السورية قد خسرت قائد منتخبها، السابق في 30 سبتمبر/أيلول 2019، عندما أعلن في مقابلة تلفزيونية، قرار اعتزاله في خبر فاجأ الكثير من مشجعي كرة القدم في سوريا.

يشار إلى أن الخطيب واحد من 7 لاعبين في العالم شاركوا في ست تصفيات لكأس العالم مع منتخبات بلادهم، ويعتبر الهداف التاريخي للدوري الكويتي.

وبدأ الخطيب، وهو من مواليد 1983، مسيرته الكروية في الفئات العمرية لنادي الكرامة الحمصي وتدرج في فئاته حتى الفريق الأول، ومنه انتقل إلى الدوري الكويتي وتحديدا إلى النصر موسم 2002 - 2003 ومنه إلى العربي (6 مواسم) ثم انتقل إلى القادسية موسم 2009 -2010، ونال شهرة واسعة في الكويت وكان واحدا من أفضل الأجانب في تاريخ دوريها.

كما خاض تجربة احترافية قصيرة لمدة موسم واحد في قطر مع نادي أم صلال وكذا في نادي زاخو العراقي، وكانت تجربته في الصين محطة هامة في مسيرته عندما لعب لنادي شنغهاي شينهوا موسم 2013- 2014 وسجل له 12 هدفا في 41 مباراة وختم حياته الكروية في السالمية الكويتي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في 2019.