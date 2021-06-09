"يورو 2020": دييغو يورنتي ثاني لاعب يصاب بكورونا في صفوف منتخب إسبانيا

أضحى المدافع الدولي الإسباني دييغو يورنتي ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا، بعد يومين من إصابة قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس.

وعبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له عن "أسفه للاعلان عن أن فحص المدافع دييغو يورنتي جاء إيجابياً عقب الفحوصات الأخيرة التي أجريت أمس الثلاثاء في مقر تدريب المنتخب الوطني في لاس روساس".

وعلى غرار ما حصل مع لاعب الوسط والقائد بوسكيتس، أكد الاتحاد الإسباني أن يورنتي "سيغادر هذه الأمسية (بين الثلاثاء - الأربعاء) المنتخب الوطني في سيارة طبية احتراماً للبروتوكول الصحي".

وكان مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي استدعى في اليومين الاخيرين 6 لاعبين احتياط إلى القائمة من أجل تدارك أي حالات غياب إضافية بسبب فيروس كورونا، من بينهم حارس تشلسي الإنجليزي كيبا أريسابالاغا، وبطل العالم 2010 راوول ألبيول (فياريال)، ومهاجم ليدز رودريغو مورينو.

وتم وضع اللاعبين الجدد في "فقاعة موازية" للخضوع للتمارين، الأربعاء، بإشراف أنريكي في مقر المنتخب في لاس روساس، شمال -غربي العاصمة مدريد، وفقا لـ "رويترز".

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية، حيث تبدأ مشوارها، الاثنين، أمام السويد التي بدورها أعلنت عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفها، من بينها الموهبة الشابة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي (21 عاماً).

وتلعب بطلة أوروبا (أعوام 1964 و2008 و2012) لاحقاً أمام سلوفاكيا وبولندا في 19 و23 الجاري.