آلية إصدار "بطاقة المشجع" لمباريات "يورو 2020" في بطرسبورغ

أعلن مكتب نائب محافظ المدينة ستانيسلاف كازارين، اليوم الأربعاء، بأن عملية إصدار "بطاقة المشجع" "يورو 2020" لا تستغرق أكثر من 7 دقائق.

وقال كازارين: "جميع أنظمة المعلومات ومعدات المركز تعمل بشكل طبيعي، وتستغرق عملية إصدار بطاقة المشجع للجماهير الروسية حوالي دقيقتين أمام نافذة الموظف المختص ودقيقتين أخريين أثناء انتظار إصدار البطاقة في منطقة مصممة خصيصا للانتظار، بالمحصلة لا تتعدى العملية السبع دقائق".

وحذر كازارين من شراء البطاقات من مراكز متنقلة بجوار الملعب قبيل المباريات، والاعتماد فقط على المراكز الثابتة والمعتمدة.

وأفاد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، أن 72 ألف شخص تقدموا للحصول على بطاقات لحضور مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في روسيا.

وقال المحافظ ألكسندر بيغلوف، إنه سيتم بث مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" في ساحة القصر في سان بطرسبورغ، مشيرا إلى أنه لن يتم بيع البيرة أمام متحف إرميتاج في المدينة.

وستقام البطولة في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.