أعلن رئيس الاتحاد الرياضي العام السوري فراس معلا، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للعبة، عادل فهيم، استضافة سوريا للبطولة العربية لبناء الأجسام.

وسيحضر البطولة التي تستضيفها مدينة اللاذقية الساحلية بين 26 و29 أيلول/ سبتمبر المقبل، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام رفائيل سانتونغا.

وأكد معلا لوكالة "سبوتنيك" أن استضافة البطولة العربية هو إنجاز بعد غياب عن إقامة أي حدث رياضي، مشيراً إلى أن سوريا ستقدم استضافة مميزة لهذه البطولة وغيرها.

وذكر معلا أن البطولة العربية لبناء الأجسام هي أول بطولة رسمية في سوريا، وبمثابة دعوة لرجوع الرياضيين العرب إلى دمشق، مبيناً أن الاتحاد الرياضي سيقدم جميع التسهيلات لإنجاح البطولة، حيث ستُوقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام لتنظيم الأمور المتعلقة بالبطولة.

وكشف معلا أن هذه البطولة ستكون بداية لاستضافة بطولات أخرى، منها التضامن الإسلامي إضافة إلى بطولة آسيا لبناء الأجسام، لكن الأمور لم تكتمل بعد، حيث يجري النقاش مع الاتحادات المعنية لتسهيل عملية الاستضافة.

© Sputnik . Tarek Mairi سوريا تستضيف البطولة العربية لبناء الأجسام بمشاركة 12 دولة

12 دولة مشاركة

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للعبة عادل فهيم، لوكالة "سبوتنيك"، أن 12 دولة ستشارك في البطولة بعدد غير محدود من اللاعبين، وهي سوريا ومصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا ولبنان والأردن وفلسطين وسلطنة عمان واليمن، إضافة إلى إمكانية مشاركة دول أخرى.

وأشار فهيم إلى أن هناك محاولات لمشاركة العراق والإمارات في البطولة. وبالنسبة لعدم مشاركة بعض الدول الخليجية في البطولة، قال فهيم: "أبلغت بعض دول الخليج أنه في حال رغبتهم بالمشاركة بالبطولة العربية للأجسام في سوريا، وهناك ظروف معينة تمنعهم من ذلك، فيمكنهم المشاركة تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام".

وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام أن رسوم المشاركة في البطولة 350 دولارا والتي تشمل الإقامة في غرفة مزدوجة، و420 دولارا في حال الإقامة في غرفة إفرادية.

وذكر فهيم أن رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام رفائيل سانتونغا سيحضر البطولة، مع إمكانية حضور رئيس لجنة الحكام، مؤكداً مشاركة أربعة حكام عرب ومثلهم أوربيين في تحكيم منافسات المسابقة.

وكان أعضاء الاتحاد العربي لبناء الأجسام صوتوا على منح سوريا استضافة البطولة العربية لبناء الأجسام، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في الإسكندرية في الفترة من 16 ولغاية 18 الشهر الجاري، كما انُتخب رئيس الاتحاد السوري لبناء الأجسام، منار هيكل، عضوا في الاتحاد العربي للبطولة.