محمد صلاح في أحدث ظهور له خلال قضاء إجازته على البحر... صورة

نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة جديدة على صفحته الخاصة في "إنستغرام".

وحظيت الصورة التي ظهر بها النجم المصري على أحد القوارب في البحر بالكثير من الإعجابات التي تجاوزت المليون بأقل من 24 ساعة.

وعلق اللاعب على الصورة بوضع رمز قلب والعلم المصري، يذكر أن صلاح يقضي إجازة على أحد الشواطئ المصرية.

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وكشفت الممثلة المصرية، ديانا هشام، يوم الاثنين، عن مكان إجازة محمد صلاح، وهو أحد الفنادق الموجودة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك في صورة تظهر فيها معه شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأشارت إلى أنها شعرت بالفخر من لقائها به.