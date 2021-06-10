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    منتخب أوكرانيا

    بعد شكوى روسية... قرار بإزالة شعار سياسي من أقمصة المنتخب الأوكراني

    © AFP 2021 / Sergei Supinsky
    رياضة
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    قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، إزالة شعار سياسي من قمصان لاعبي المنتخب الأوكراني.

    سانت بطرسبورغ
    © Sputnik . Alexei Danichev
    سلطات سان بطرسبورغ تصدر قرارات تتعلق بمباريات بطولة الأمم الأوروبية
    وأفادت "رويترز" بأن العبارة المطلوب إزالتها هي "المجد لأبطالنا"، التي اعتبرها "يويفا" شعارا سياسيا غير مقبول في عالم اللعبة الرياضية.

    يأتي قرار "يويفا" بعد أن تقدمت روسيا بشكوى، ليتم حسم الأمر قبل انطلاق بطولة أوروبا 2020 للعبة الشعبية بعد غد السبت، تطبيقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

    ولم يطالب "يويفا" أوكرانيا يحذف أي رسوم أو عبارات أخرى على ملابس المنتخب الأوكراني، ومنها عبارة "المجد لأوكرانيا" وخريطة لها تضم شبه جزيرة القرم رغم مطالبة روسيا بذلك.

    وقال "يويفا" إن الجمع بين الشعارين "ينطوي بالتأكيد على طبيعة سياسية نظرا للمغزى السياسي والعسكري لذلك".

    وكانت روسيا قد طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحل مشكلة الزي الرياضي الذي اعتمده المنتخب الأوكراني ويتضمن دلالات سياسية.

    أعرب الاتحاد الروسي لكرة القدم، في رسالة وجهها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عن استيائه من الرسالة السياسية الموجودة على زي المنتخب الأوكراني.

    وقال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، لقد تم إرسال خطاب من الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الأوروبي.

    ونوه رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى وجود رسائل سياسية على زي المنتخب الأوكراني المعتمد لخوض بطولة أوروبا، منها بعض الشعارات مثل، "المجد لأوكرانيا!" و"المجد للأبطال!"، بالإضافة إلى وجود رمز لمجموعة خطوط عريضة تشير إلى أن شبه جزيرة القرم الروسية تابعة لأوكرانيا.

    وقال ديوكوف للصحفيين، "لقد أرسلنا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونحن بانتظار الرد. أعتقد أننا سنتلقى اليوم أو غدا ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

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