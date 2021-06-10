نيمار يمنع مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

يقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، عقبة بوجه انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، من صفوف باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي منذ أسابيع عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي حتى عام 2025.

ويبدو أن نيمار وضع شروطا للموافقة على تجديد عقده الذي كان سينتهي في صيف عام 2022، أحد أهم هذه الشروط هو بقاء زميله الفرنسي مبابي مع الفريق الموسم المقبل.

في الوقت الذي يرغب به ريال مدريد استغلال اقتراب عقد مبابي من الانتهاء للحصول على خدماته.

وفي تصريحات أدلى بها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في 23 مايو الماضي أكد أن كيليان مبابي مستمر في الفريق.

وفي هذا الشأن قال الخليفي "سأكون واضحا كيليان مبابي سيستمر في باريس، لن نبيعه أبدًا، ولن يرحل مجانا"، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.