الروسية بافليوتشنكوفا تبلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولاند غاروس"

فازت الروسية، أنستاسيا بافليوتشنكوفا، على تامارا زيدانسك المرتبكة، بنتيجة 7-5 و6-3 لتبلغ نهائي "فرنسا المفتوحة" للتنس بعد أن استغلت كل خبراتها اليوم الخميس.

واستهلت السلوفينية زيدانسك المصنفة 85 عالميا المباراة بقوة بأسلوب لعبها الهجومي لتكسر إرسال منافستها مبكرا، لكن بافليوتشنكوفا نجحت في امتصاص تسديدات منافستها ووجدت طريقة للرد عليها بقوة في النهاية.

ونشر حساب البطولة صورة للبطلة الروسية يهنئها على صعودها للنهائي.

Prochaine destination : finale 📍



Il n'est jamais trop tard : à sa 52e participation en Grand Chelem, @NastiaPav atteint sa première finale grâce à une victoire contre Tamara Zidansek 7-5, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/VxmgQGketa — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021

وحققت زيدانسك، التي كانت مثل بافليوتشنكوفا تظهر لأول مرة في قبل نهائي بطولة كبرى، 27 نقطة فوز مباشر لكنها ارتكبت أخطاء كثيرة في اللحظات المهمة من المباراة لتمنح منافستها الفوز بأول مجموعة بعد خطأ مزدوج.

A record previously held by 2015 US Open finalist Roberta Vinci has been broken 🙅‍♀️



🇷🇺 @NastiaPav is first into the #RolandGarros final! — wta (@WTA) June 10, 2021

وتقدمت بافليوتشنكوفا البالغ عمرها 29 عاما 4-1 في المجموعة الثانية وأحبطت بعدها محاولة من زيدانسك للعودة في النتيجة لتحقق الفوز بعد أن أطاحت منافستها بضربة خلفية بعيدا. وصعدت بافليوتشنكوفا إلى نهائي أول بطولة كبرى في تاريخها في المحاولة رقم 50 لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله الإيطالية روبرتا فينشي، التي بلغت نهائي أمريكا المفتوحة 2015 في ظهورها 44 ببطولة كبرى.

وفي النهائي ستتقابل مع اليونانية ماريا ساكاري أو التشيكية باربورا كريتشيكوفا.

بطوله فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولاند غاروس" واحدة من بطولات الغراند سلام لكرة المضرب، وتعد البطولة الفرنسية الدولية الثانية في بطولات التنس الكبرى المفتوحة (Open Grand Slam)، بعد بطوله أستراليا المفتوحة من حيث القوة والسمعة.