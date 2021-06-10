كرواتيا ترفض ركوع لاعبيها قبل انطلاق مباريات "يورو 2020"

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن اللاعبين الكروات ليسوا ملزمين بالانحناء على ركبهم قبل مباريات "يورو" 2020، حيث أن هذه البادرة ليست مقبولة في منطقة البلقان.

تلعب كرواتيا المباراة الأولى لها في البطولة ضد إنجلترا، والتي سينحني لاعبوها، يوم الأحد في لندن. شاعت هذه الإيماءة منذ تنفيذ كولين كايبرنيك لاعب وسط كرة القدم الأمريكية لها، عام 2016.

استخدمت هذه الإيماءة على نطاق واسع كجزء من حركة "حياة السود مهمة". نفذها لاعبو منتخب بلجيكا في المباراة الودية الأخيرة مع كرواتيا التي قررت عكس ذلك.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الكرواتي إن كرواتيا "وقفت صامتة باحترام خلال ركوع زملائها البلجيكيين"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن الاتحاد يحترم موقف اللاعبين الكرواتيين ولن يفرض هذه الإيماءة كالتزام لأنه "في الثقافة والتقاليد الكرواتية لا ترمز إلى مكافحة العنصرية والتمييز".

ينفذ لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الانحناء قبل انطلاق المبارايات، منذ وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قتل على يد ضابط شرطة في الولايات المتحدة العام الماضي.