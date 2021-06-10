ماكرون يفضل بقاء مبابي في باريس سان جيرمان

حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، المهاجم الفرنسي الدولي، كيليان مبابي، على البقاء في صفوف ناديه الحالي، باريس سان جيرمان، والاستمرار في المنافسة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع زيارته للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم: "من الأفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان بالنسبة للنادي وبالنسبة للبطولة الفرنسية. لكني رغم ذلك لا يمكنني الضغط على أي لاعب".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

عن عودة كريم بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسي قال ماكرون: "كريم بنزيمة بطل كرة قدم عظيم، ونموذج للنجاح، وأعتقد أن المدرب اتخذ القرار الصحيح، أولا للفريق، وأيضا للأمة".