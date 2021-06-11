نكسة كبيرة للمنتخب الروسي في بطولة أوروبا "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم غياب لاعب وسط المنتخب الروسي وقائده، أندريه موستوفي، عن بطولة أوروبا "يورو 2020" بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أصدر المنتخب الروسي، اليوم الجمعة، بيانا أعلن فيها أن لاعب خط وسط زينيت، موستوفي، سيغيب عن بطولة أوروبا بسبب نتيجة اختبار (PCR) الإيجابية، وسيعوضُّه مدافع دينامو موسكو رومان إيفغينيف.

⚡️ Евгеньев вместо Мостового



В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева. — Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021

يبدأ المنتخب الروسي مشواره في بطولة أوروبا يوم 12 يونيو بلقاء منتخب بلجيكا في سانت بطرسبرغ.