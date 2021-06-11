نكسة كبيرة للمنتخب الروسي في بطولة أوروبا "يورو 2020"

أصدر المنتخب الروسي، اليوم الجمعة، بيانا أعلن فيها أن لاعب خط وسط زينيت، موستوفي، سيغيب عن بطولة أوروبا بسبب نتيجة اختبار (PCR) الإيجابية، وسيعوضُّه مدافع دينامو موسكو رومان إيفغينيف.
⚡️ Евгеньев вместо Мостового— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021
В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева.
يبدأ المنتخب الروسي مشواره في بطولة أوروبا يوم 12 يونيو بلقاء منتخب بلجيكا في سانت بطرسبرغ.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)