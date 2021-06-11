غياب دي بروين وفيتسل عن لقاء روسيا في أمم أوروبا

أعلن منتخب بلجيكا، المشارك في بطولة أمم أوروبا، عن غياب نجميه كيفن دي بروين وأكسل فيتسل، عن اللقاء الأول للمنتخب أمام روسيا.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب على "تويتر" خبر غياب اللاعبين.

هذا وستخوض بلجيكا أول لقاءاتها في دوري المجموعات في 12 يونيو/ حزيران في سان بطرسبورغ الروسية، وسيواصل اللاعبان تعافيهما من الإصابة.

وكان دي بروين قد تعرض لإصابة في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي، وتم تشخيص إصابته بكسر في الأنف وعظم الوجه.

وأعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، في وقت لاحق، أن لاعبه قد خضع لعمل جراحي، كما أعلن دي بروين عن أمله في المشاركة بلقاء فريقه أمام الدنمارك في 17 يونيو.

كما خضع فيتسل لعملية جراحية بسبب تمزق في وتر العرقوب في يناير/ كانون الثاني.