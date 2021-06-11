سان بطرسبورغ تفتتح قرية كرة القدم لمشجعي يورو 2020... فيديو

تم افتتاح قرية لكرة القدم في ساحة كونيوشنايا في سان بطرسبورغ، لتصبح منطقة المشجعين الرئيسية حيث يمكن للجماهير مشاهدة مباريات يورو 2020 وقضاء الوقت مع العائلة بأكملها.

تحتوي القرية على كل وسائل الترفيه بالإضافة للمطاعم وأماكن التنزه، حيث يمكن لعب كرة القدم في ملعب صغير، والمشاركة في يانصيب يربح فيه الجميع، والتقاط صور مع الدمى بالحجم الطبيعي التي تصور لاعبي كرة القدم من البلدان المشاركة في البطولة.

كما يتم التخطيط للعديد من الفعاليات والترفيه والعروض من قبل المتحدثين المدعوين في جناح الرعاية.

تحتوي قرية كرة القدم على قاعة طعام فيها أطعمة ومشروبات. تُسكب البيرة في أكواب بلاستيكية وتقدم الوجبات الخفيفة في حاويات يمكن التخلص منها.

© Sputnik . Alexander Halperin قرية كرة القدم في سان بطرسبورغ - يورو 2020

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