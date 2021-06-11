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    رياضيون بلا وطن... فريق اللاجئين السوريين يشارك في ألعاب طوكيو الأولمبية

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    رياضة
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    نشرت اللجنة الأولمبية الدولية تشكيلة فريق اللاجئين الذي سيشارك في الألعاب الأولمبية في طوكيو، وكان معظم الرياضيين سوريين.

    تحدث ممثل المنتخب الوطني للاجئين، وهو سوري الأصل، لاعب كرة الريشة آرام محمود، لـ"سبوتنيك"، عن سبب حاجتهم لأن يكونوا جزءًا من هذا الفريق، وكيف يتم اختيارهم وإعدادهم للألعاب الأولمبية، وما يتوقعونه من المنافسة في طوكيو.

    يمثل ملايين اللاجئين حول العالم

    آرام محمود يبلغ من العمر 23 عامًا. ولد في سوريا - وهنا بدأ يخطو خطواته الأولى في كرة الريشة، بل ولعب مع المنتخب الوطني. في عام 2013، احتل هو وشقيقته المركز الثاني في مباراة الزوجي في بطولة البحرين الدولية تحت 19 سنة.

    في عام 2015، غادر سوريا إلى هولندا، حيث تمكن من استئناف التدريب. الآن هو جزء من فريق اللاجئين.

    "في الواقع، يعني لي الكثير أن أمثل ملايين اللاجئين حول العالم، وبالتالي، يتيح لك ذلك منحهم الإلهام، على أمل أن يكون تحقيق أهدافهم أمرًا حقيقيًا حتى في هذا الموقف. لقد تحقق بالفعل حلمي الرياضي الرئيسي"، هكذا يصف الرياضي انطباعاته عن فرصة التنافس على المنتخب الوطني للاجئين في الأولمبياد.

    الشيء الرئيسي ليس مجرد المشاركة؟

    وفي حديثه عن اختيار المنتخب والاستعداد للألعاب، تابع آرام محمود:

    "تم اختيار الرياضيين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ثم أعلن رئيس اللجنة أسماء أولئك الذين تم تضمينهم في المنتخب الوطني. وقد تدربت في الدنمارك، في هولبيك".

    وتابع: "لدي هنا مدربون رائعون وشركاء سجال رائعون على حد سواء. خلال إقامتي هنا، تحسنت حالتي الجسدية بشكل ملحوظ".

    وأكد: "في الدنمارك، سأستمر في الاستعداد حتى أغادر للأولمبياد. بالطبع، المشاركة في الألعاب الأولمبية حلم. لكن هدفي الرئيسي ليس فقط المشاركة هناك، ولكن إظهار أقصى قدر من النتائج".

    © Sputnik . Alexander Halperin
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    سيتألف الفريق المعلن عنه من 29 رياضيًا يمثلون 12 رياضة. كلهم يشتركون في شيء واحد: بمجرد أن اضطروا إلى مغادرة وطنهم وعدم الذهاب إلى أي مكان، لكن هذا لم يتعارض مع رغبتهم في تحقيق النجاح في الرياضة.

    سيجتمع ممثلو فريق اللاجئين في 12-13 يوليو في الدوحة، وبعد يوم واحد سيغادرون إلى اليابان.

    في حفل الافتتاح، الذي سيقام في 23 يوليو، يدخل الرياضيون اللاجئون إلى الاستاد في المرتبة الثانية بعد المنتخب الوطني اليوناني خلال جميع عروض الفرق الرسمية، بما في ذلك حفل توزيع الجوائز، وسيتم رفع العلم الأولمبي وغناء النشيد الأولمبي.

    لأول مرة، تم تمثيل فريق اللاجئين في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو. ضم المنتخب الوطني 10 أشخاص.

    وهذا يعني أنه خلال الموسم السابق للألعاب الأولمبية، لم يزد عدد الشواغر في المنتخب الوطني فحسب، بل زاد أيضًا عدد الرياضات التي سيتم تمثيل الرياضيين اللاجئين فيها.

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