رئيس يويفا يتحدث إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات "يورو 2020"

خاطب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر شيفرين، جماهير المنتخبات الأوروبية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال شيفرين: "المنتخب الوطني لكرة القدم له مكانة خاصة في الرياضة الأوروبية. إنه مصدر حيوي للهوية الوطنية والعامل التنظيمي لأنه يجمع جماهير البلاد لدعم منتخب بلادهم. ويشعر اللاعبين بالفخر عند ارتدائهم لقميص هذا المنتخب، حيث يحملون على عاتقهم إفراح شعب بلد بأكمله".

وأضاف: "سيقام " يورو 2020 " بعد عام من الموعد المخطط له بسبب الوباء، حيث تظهر روح الوحدة والتضامن ما يمكن تحقيقه إذا عملت كرة القدم من أجل الصالح العام".

وتابع: "ستترك مباريات البطولة الكثير من اللحظات الرائعة التي سوف يتذكرها عشاق لعبة جميلة إلى الأبد".

واختتم: سيكون احتفالًا جديرًا بتكريم الذكرى الستين لبطولة كرة القدم الأوروبية... استمتعوا بـ"يورو 2020".

سيقام "يورو 2020" ، المؤجل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، في 11 مدينة أوروبية في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز.

وستقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي تركيا وإيطاليا يوم الجمعة في روما.

وسيبدأ المنتخب الروسي أداءه في البطولة يوم السبت بمباراة ضد المنتخب البلجيكي في سان بطرسبورغ.