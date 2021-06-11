الدوري الروسي لكرة القدم... خامس أقوي الدوريات الأوربية

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1992، نشأ الاتحاد الروسي لكرة القدم ومعه الدوري الروسي الممتاز، الذي تمت إعادة تسميته، والاهتمام به ليصبح في المرتبة الخامسة في أوروبا.

يلعب الدوري الروسي بمرحلتين ذهابا وإيابا، ويشارك فيه 16 فريقاً منذ عام 2001، ويلعب كل فريق 30 مباراة، ويحتسب بطل الدوري حسب جدول الدوري الممتاز من ناحية النقاط الثلاث.

منذ نشأته، أطلق عليه اسم الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. في يوليو 2018، أعيدت تسميته بإدخال شعار جديد.

أربعة من الأندية الـ16 التي لعبت في الموسم الأول من الدوري الروسي الممتاز في عام 2002 لم تتركه منذ ذلك الحين: وهي زينيت (سان بطرسبورغ) ولوكوموتيف وسبارتاك وتسيسكا (موسكو).. ومنذ ذلك الوقت توالى على المشاركة في الدوري الروسي 39 فريقا.

الجماهير

أغلب الناس يجهلون طقوس الدوري الروسي لكرة القدم، وبرأيهم أن الألعاب الشتوية هل المحببة هنا، وهذا غير صحيح.. فقد احتل الدوري الروسي المرتبة الخامسة في أوروبا من ناحية قوته، وهذا الأمر لم يكن عن عبث.

وتتميز جماهير فرق الدوري الروسي بالندية الكبيرة، وخصوصا جماهير العاصمة الروسية موسكو، بفرقها الشهير "سبارتاك، وتسيسكا، ولوكوموتيف موسكو"، ولكل فرق دلالاته التاريخية والتي تستخدمها الجماهير كطقوس في الملاعب.

فمثلا، لوكوموتيف هي كلمة تعني بالروسية العربة الأولى في القطار التي تجر باقي العربات، لذلك في ملعب الفريق عند إحراز هدف لـ لوكوموتيف يخرج صوت من الكبينة لصافرة القطار.

جماهير تسيسكا وسبارتاك هي الأشد تعصبا، وتتميز بالندية الكبيرة وخصوصا أثناء مباراة الديربي بين قطبي العاصمة، والتي تنفد تذاكرها قبل 3 أسابيع، فيغلب عليها طابع الحماس والتشجيع والقوة.