أهداف مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح أمم أوروبا "يورو 2020" (3-0)... فيديو

أثبت منتخب إيطاليا لكرة القدم انطلاقة قوية في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، اليوم الجمعة، بالفوز على منافسه تركيا بثلاثية نظيفة، في المجموعة الأولى، وذلك في استاد أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وسجل اللاعبين من المنتخب الإيطالي، تشيرو إيموبيلي ولورنزو إنسيني هدفين في الشوط الثاني.

وأصيب الفريق الذي يتولى تدريبه، روبرتو مانشيني، بالإحباط من أسلوب تركيا الدفاعي في الشوط الأول، لكنه تمكن من كسر ذلك في الدقيقة 53 عندما سدد دومينيكو بيراردي تمريرة عرضية لكنها اصطدمت بصدر المدافع التركي، ميريه ديميرال، لتدخل شباكه بالخطأ.

وتمكن الإيطالي لورنزو إنسيني من استكمال ثلاثية فريقه في الدقيقة 79 من المباراة.

وسيلتقي منتخبا سويسرا وويلز البريطاني في المباراة الثانية في المجموعة الأولى في باكو، غدا السبت.

وتمنى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، للمنتخب البريطاني ومنتخبي اسكتلندا وويلز لكرة القدم التوفيق في بطولة "يورو 2020".

وستقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.