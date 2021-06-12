بشكل كامل... الاتحاد الهولندي يعلن عودة الجماهير إلى الملاعب

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم والمنشآت الرياضية بشكل كامل بداية من الموسم المقبل.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان مشترك مع رابطة الدوري الهولندي: "بداية الموسم المقبل في منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية وبطولات السيدات ستشهد عودة الجماهير بشكل كامل، كما كان الوضع في السابق".

🥳 De aftrap van het nieuwe seizoen in de @eredivisie, @1e_Divisie en @PureEnergieEV vindt plaats in ouderwets volle stadions: https://t.co/lsDVYMkG77. — KNVB (@KNVB) June 11, 2021

وأوضح الاتحاد الهولندي أنه يشترط على المشجعين تقديم مسحة سلبية لفيروس كورونا، أو شهادة الحصول على اللقاح.

ويأتي قرار الاتحاد الهولندي ورابطة الدوري الهولندي يأتي بعد حصول أكثر من 45% من الشعب الهولندي على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، بينما وصلت نسبة من حصل على الجرعة الثانية إلى 23.59%، ما دفع السلطات لتخفيف الإجراءات الاحترازية والموافقة على عودة الجماهير.

وكانت هولندا تسمح بحضور جماهير الفريق المستضيف بأعداد محددة الموسم المنقضي، 2020/2021.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الهولندي يوم 13 أغسطس/آب المقبل.