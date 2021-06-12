إصابة 12 لاعبا بمنتخب فنزويلا بكورونا قبل يوم من مباراته الافتتاحية بـ"كوبا أمريكا"

أعلنت وزارة الصحة في فنزويلا، اليوم السبت، إصابة 12 لاعبا في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الوزارة أن الفحوصات أظهرت إصابة 12 من لاعبي المنتخب بـ"كورونا"، قبل يوم من خوضهم المباراة الافتتاحية في بطولة "كوبا أمريكا"، التي تستضيفها البرازيل.

وفي أحدث خبر سيء للبطولة المضطربة، قالت إدارة الصحة في مدينة برازيليا، التي من المقرر أن تستضيف مباراة الانطلاق يوم غد الأحد، إنها أبلغت بالإصابات ليلة الجمعة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بحسب "رويترز".

#عاجل: كوبا أميركا: اصابة 12 لاعبا بكوفيد-19 في صفوف منتخب فنزويلا (وزارة الصحة)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 12, 2021

​وتقام منافسات البطولة التي تستضيفها البرازيل للمرة الثانية على التوالي، رغم المخاوف بشأن الوضع الصحي في البلاد بسبب تفاقم جائحة فيروس "كورونا" في البلاد.

ومن المقرر أن تستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة فنزويلا باستاد ماني جارانشيا غدا الأحد. وتضم المجموعة الثانية كولومبيا والإكوادور وبيرو أيضا.

وتفتتح الأرجنتين مبارياتها في ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو ضد تشيلي في 14 يونيو/ حزيرات. كما تضم المجموعة بوليفيا وباراجواي وأوروجواي.

ويقام الدور قبل النهائي بملعبي نيلتون سانتوس في الخامس من يوليو/ تموز وماني جارينشيا في اليوم التالي.

ويستضيف ماراكانا المباراة النهائية وهي الوحيدة في هذا الملعب بالبطولة في العاشر من يوليو.

وتشير تقارير صحفية إلى أن غالبية البرازيليين يرفضون استضافة البطولة، في ظل موجة ثالثة وباء "كورونا" تفتك بنحو ألفي برازيلي يوميا.

وأودى الوباء بحياة ما يقرب من 480 ألف شخص في البلاد، لتصبح في المرتبة الثانية بالوفيات بعد أمريكا.

ويحذر علماء الأوبئة من أن البرازيل تواجه حاليا موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، ويقولون إن استضافة حدث رياضي دولي كبير قد يزيد الأمور سوءا.

ووضعت الحكومة البرازيلية بروتوكولا صحيا مفصلا، وستقام جميع المباريات في ملاعب خالية من الجمهور، بما في ذلك نهائي البطولة المقام في 10 يوليو/ تموز المقبل في ريو دي جانيرو.