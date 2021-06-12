جونسون يطالب المشجعين بعدم الصياح في وجه لاعبي المنتخب الإنجليزي

دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، المشجعين إلى عدم إطلاق صيحات الاستهجان في وجه لاعبي المنتخب الانجليزي لكرة القدم إذا ما قرر لاعبو الفريق الانحناء احتجاجا على العنصرية.

جاء هذا ردا على سؤال عما إذا كان يدين المشجعين الذين يطلقون صيحات الاستهجان بوجه اللاعبين بسبب الانحناء، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس وزراء بريطانيا: "أعتقد أنه من الخطأ تماما إطلاق صيحات الاستهجان في وجه المنتخب الانجليزي. أعتقد أنه يتعين علينا تشجيع منتخب إنجلترا".

وقبل أيام، طالب جونسون الجماهير بمؤازرة المنتخب بعد إطلاق مشجعين صيحات استهجان ضد اللاعبين عقب الانحناء على ركبة واحدة اعتراضا على الظلم العنصري.

ولم يعرب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني عن إدانته للمشجعين الذين استهدفوا اللاعبين بصيحات استهجان، ولكن حثهم على "التحلي بالاحترام".

بدوره أكد غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، أن لاعبيه سيستمرون في الانحناء على ركبة واحدة خلال المباريات القادمة على الرغم من صيحات الاستهجان التي وجهت لهم بعد قيامهم بنفس الإيماء قبل المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على نظيره الروماني بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.