بطولة "فورومولا إي" تقدم عرضا لاستضافة سباقات في مصر

قدم المؤسس والمدير التنفيذي لسباقات السيارات الكهربائية "فورمولا إي"، أليخاندرو أجاج، عرضا لاستضافة مصر سباقين خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات أجاج، خلال لقائه مع وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، والتي نقلتها صحيفة "الأهرام" المصرية، لبحث أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وعرض أجاج إقامة جولتي في بطولة "فورمولا إي" و"إكستريم إي" في مصر، خلال العام الجاري، كبادرة للتعاون المثمر، وللاستفادة من الإمكانات المصرية والخبرات المصرية في تنظيم الفعاليات الجماهيرية.

ومن جانبه، رحب وزير الشباب المصري، بالتعاون مع "فورومولا إي"، وطالب بإرسال تقرير كامل عن الفعاليتين المقترح إقامتهما بمصر لاتخاذ الخطوات الفعلية المتعلقة بالتنظيم والاستضافة، سواء في مدينة الجلالة أو الغردقة أو شرم الشيخ.