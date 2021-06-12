استقرار حالة اللاعب كريستيان إريكسن بعد إنعاشه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن للمستشفى واستقرار وضعه الصحي، بعد أن أغمي عليه خلال مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات "يورو 2020" ضد فنلندا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: بعد حالة الطوارئ الطبية للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، تم نقل اللاعب إلى المستشفى واستقرار حالته.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET. The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

بدوره أكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن كريستيان إريكسن استرد وعيه وسيخضع لفحص طبي إضافي.

وتم تأجيل ما تبقى من مباراة فنلندا - الدنمارك إلى يوم الغد 13 يونيو.

وتوقفت مباراة دور المجموعات بين منتخبي الدنمارك وفنلندا، ضمن إطار منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تعرض لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن لفقدان الوعي في الملعب، ويقوم الأطباء بإجراء إجراءات الإنعاش في الملعب.

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا قال فيه: "توقفت المباراة بين منتخبي الدنمارك وفنلندا بسبب فقدان الوعي الذي أصاب الاعب الدنماركي كريستيان إريكسن".

وانهار إريكسن فجأة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب. وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه.

وبدأ عدد كبير من اللاعبين في البكاء على أرض الملعب قبل أن يأمر حكم اللقاء بإيقاف المباراة.