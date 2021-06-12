كريستيانو رونالدو يعلق على سقوط كريستيان إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا

علق النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، على ما تعرض له اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال مباراة الدنمارك وفنلندا.

وتعرض كريستيان إريكسن، لفقدان الوعي على أرض الملعب، اليوم السبت، بينما أسرع الأطباء لإجراء عملية إنعاش قلبي له.

وكتب رونالدو، على "فيسبوك": "قلوبنا مع كريستيان إريكسون وعائلته"، مضيفا: "عالم كرة القدم يقف صفا واحدا آملا في سماع أخبار جيدة عنه".

وتابع النجم البرتغالي: "ننتظر عودتك إلى الملعب قريبا. كن قويا يا كريستيان".

وسقط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخبي الدنمارك وفنلندا، التي تقام في دور المجموعات ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بينما قال الاتحاد الأوروبي في بيان، في وقت لاحق، إن حالته الصحية أصبحت مستقرة بعد نقله إلى المستشفى.

يذكر أن انهيار إريكسن حدث بصورة مفاجئة عندما كان يركض قريبا من الخط الجانبي للملعب، حيث جرت محاولة إنعاشه من المسعفين، وتسبب الحادث في بكاء زملائه قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة، حيث غادر الفريقان أرض الملعب، وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الدنمركي لكرة القدم استئناف المباراة.