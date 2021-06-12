مدرب روسي يرشح المنتخبات الأقدر للوصول إلى نهائي "يورو 2020"

حدد المدرب السابق للمنتخبات الوطنية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ورابطة الدول المستقلة وروسيا، قاجي قاجييف، المنتخبات المرشحة للفوز بلقب "يورو 2020" التي انطلقت أولى جولاتها في الأمس.

وقال قاجييف: "إن المنتخبات الوطنية لفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وألمانيا ستكون المرشحة الرئيسية لبطولة كرة القدم الأوروبية".

وأضاف: "الآن هناك الكثير من الحديث عن الفرنسيين، ولديهم إمكانات عالية جدًا. ويمكننا أن نتفق مع هذا. لكن نفس البلجيكيين الذين سيلعبون في مجموعتنا، قوي جدًا. شخص ما يحب فريق إنجلترا، ويعتقد شخص ما أن لديه موردًا جادًا. وفي الوقت نفسه، نعرف العبارة الكلاسيكية التي تقول إن 22 شخصًا يلعبون كرة القدم، والألمان يفوزون دائمًا".

وتابع: "سميت هذه الفرق لأنها أعلى من غيرها من حيث إمكانياتها".

وختم: "بين وجود إمكانات عالية والفوز، اختلاف كبير. من الضروري ليس فقط أن تكون قادرًا على اللعب، ولكن أن تلعب حقا. وهذا لا ينجح دائمًا".