المنتخب الروسي... لن يكون مجرد حصان أسود في "يورو 2020"

نجح منتخب روسيا في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" من خلال وصافة مجموعته، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.

تشارك روسيا في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" للمرة السادسة في تاريخها.

© Sputnik . Евгений Биятов مشجعات المنتخب الروسي في يورو 2020

وتأهل الفريق بنجاح إلى نهائيات البطولة في التصفيات المجموعة الأولى، والتي ضمت بلجيكا، اسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو.

ورغم تأهل المنتخب الروسي إلى "يورو 2020" مبكرا (من الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة)، حيث جمع 21 نقطة، إلا أن صدارة المجموعة ضاعت منه بفارق 3 نقاط عن المنتخب البلجيكي متصدر المجموعة.

وواستدعى مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، 26 لاعبا في هذه البطولة، كالتالي:

- حراسة المرمى: يوري ديوبين، ماتفيي سافونوف وأنطون شونين.

- خط الدفاع: جيورجي دييكيا، إيغور ديفييف وماريو فيرنانديز، يوري جيركوف وفاتشيسلاف كارافاييف، فيودور كودرياشوف وأندريه سيمينوف.

- خط الوسط: دميتري بارينوف ورفعت جمالدينوف، مكسيم موخين، ألكسندر غولوفين، دانييل فومين، رومان زوبنين، ألكسندر يونوف، دالير كوزيايف وأندريه موستوفوي وماغميد أوزدويف، دينيس ماكاروف، أليكسي ميرانتشوك ودينيس تشيرشيف.

- خط الهجوم: أرتيوم دزيوبا، أنطون زابالوتني وألكسندر سوبوليوف.

وتلعب روسيا في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.

ويخوض المنتخب الروسي مباراتين في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي ضد بلجيكا في الـ12 من يونيو الجاري، وفنلندا بعدها بأربعة أيام، فيما يواجه الدنمارك في كوبنهاجن في الـ21 من يونيو.

ويطمح منتخب روسيا للخروج بنتيجة إيجابية في يويو 2020، للاستمرار في تقديم الأداء الرائع الذي أشاد بيه الجميع في بطولة كأس العالم الماضية، لذلك فإن الشعب الروسي يحلم في أن لا يكون منتخب بلادهم، (الذي يرفع شعار نلعب لأجلكم)، مجرد حصان أسود، بل منافس قوي على لقب البطولة.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ".

وتستضيف بطرسبورغ الروسية 7 مباريات في البطولة، 6 في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.