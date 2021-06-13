اعتزال المهاجم أبريو صاحب الرقم القياسي في موسوعة غينيس

اعتزل سيباستيان أبريو مهاجم منتخب أوروغواي السابق، لعب كرة القدم على مستوى الأندية وعمره 44 عاما، بعدما دافع عن ألوان 31 ناديا خلال مسيرته الطويلة منذ ظهوره الأول في موسم 1994-1995.

ولعب أبريو، الذي يشتهر باسم (لوكو)، مع أوروغواي في مسابقتين لكأس العالم، وساهم في حصد لقب كأس "كوبا أمريكا" في 2011، قبل أن يخوض مباراته الدولية الأخيرة في العام التالي.

وكان أبريو كثير الترحال على مستوى الأندية وقد التحق بفريق سود أمريكا في مارس /آذار، ليصبح النادي 31 مسيرته، وخاض مباراته الأخيرة خلال الهزيمة 5-صفر أمام ليفربول في الدوري المحلي يوم الجمعة.

ونقلت شبكة "ئي.إس.بي.إن" عن أبريو، قوله: "لقد أُسدل الستار بعد 26 عاما. لقد قررت باقتناع وبتفهم أن هذا الوقت المناسب خلال مشاركتي ولعبي في دوري الدرجة الأولى".

Y un día dijo adiós.



Se retiró el @loco13com Sebastián Abreu🇺🇾, firmando un récord que será muy difícil de superar: jugó en 31 clubes en su carrera profesional, entre ellos, @SoldeAmericapy 🇵🇾.



Un loco lindo. pic.twitter.com/ir3R6r5IXQ — Jorge Vera (@ChipiVera89) June 11, 2021

وأضاف: "أعتقد أن هذا الأسلوب السليم حيث أن الفريق في حالة جيدة وهذا التوقيت السليم"، وفقا لـ "رويترز".

ولعب أبريو في أندية من 11 دولة هي أوروغواي والأرجنتين وإسبانيا والبرازيل والمكسيك وإسرائيل واليونان وباراغواي والإكوادور وتشيلي والسلفادور.

ويحمل أبريو الرقم القياسي في موسوعة غينيس منذ 2017 لأكثر لاعب مثل أندية على مستوى المحترفين، عندما انضم لفريق أوداكس إيطاليانو من تشيلي وهو ناديه رقم 26 في مسيرته الطويلة.