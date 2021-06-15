كريستيان إريكسن ينشر صورة له من المستشفى ويعلق عليها

نشر نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، صورة له من المستشفى وعلق عليها شاكرا ومطمئنا متابعيه.

وقال إريكسن: "شكراً جزيلاً على تحياتكم ورسائلكم الحلوة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي".

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وأضاف: "أنا بخير، ولكن في ظل هذه الظروف. لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بخير".

وختم: "الآن، سأشجع الرفاق في منتخب الدنمارك خلال المباريات القادمة، العبوا لكل الدنمارك".

وتوقفت مباراة دور المجموعات بين منتخبي الدنمارك وفنلندا، ضمن إطار منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد إصابة إريكسن بإغماءة داخل الملعب، فيما هرع الأطباء للقيام بإجراءات الإنعاش للاعب.

وكشف طبيب الفريق الدنماركي، مورتن بوسين، أن كريستيان إريكسن كان قد أصيب بسكتة قلبية، وكان على مشارف الموت قبل أن يتم إنعاشه بسرعة على أرض الملعب.