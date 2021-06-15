بشرى سارة للمشجعين في ملعب ويمبلي خلال نصف نهائي ونهائي "يورو 2020"

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه سيتم زيادة العدد المسموح به لحضور نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" إلى 45 ألف متفرج في ملعب ويمبلي.

يذكر أن العدد المسموح به حاليا في ملعب ويمبلي، الذي يتسع لـ 90 ألف مشجع كثاني أكبر الملاعب الأوروبية من حيث الجمهور، هو 22500 مشجع، وذلك بسبب القيود المفروضة لكبح انتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" أن السلطات البريطانية والأوروبية المسؤولية عن البطولة القارية، ستسمح بحضور 45 ألف متفرج في الدورين نصف النهائي والنهائي، اللذان يستضيفهما ملعب ويمبلي.