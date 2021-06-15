المنتخب الفرنسي يعلن موقفه من العنصرية في مباراته أمام ألمانيا...ما هي ردود الأفعال؟

أعلن المنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، موقفه من قضية العنصرية التي أطلقتها حركة "بلاك ليفز ماتر" بعد مقتل جورج فلويد من قبل شرطي أمريكي.

الجسيان على ركبة واحدة.. بدأت تنتشر هذه الحركة في الملاعب والنشاطات الرياضية تجسيدا للموقف الذي مات به "الرجل الأسود" جورج فلويد بعد أن وضع الشرطي الأمريكي ركبته على رقبة فلويد حتى أن مات بعد مناداشدته بعدم القدرة على التنفس".

وبعد أن كان الموقف رماديا في فرنسا بهذا الخصوص.. أعلن هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، أن لاعبي البلوز (لقب المنتخب الفرنسي أصحاب القمصان الزرقاء) سوف يجسون على ركبة واحدة قبل انطلاق المباراة المرتقبة أمام ألمانيا في يورو 15 يونيو/حزيران.

ونقلت شبكة "آر إم سي سبورت" قول لوريس في مؤتمر صحفي "إنه متوقع".

Christian Estrosi sur l’intention des joueurs français de mettre un genou à terre contre le racisme avant les matchs : «C’est à l’honneur de l’équipe de France (…) Mais je leur demande de rappeler que ce n’est pas un acte contre l'action des policiers français» #LaMatinale pic.twitter.com/aX2iEgyYl0 — CNEWS (@CNEWS) June 15, 2021

في فرنسا، أثار قرار الرياضيين ردود فعل قوية، فقد دعم رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي مبادرة البلوز هذه، واصفاً إياها بأنها "لفتة نبيلة".

Bien sûr qu’il faut lutter efficacement contre le racisme ! Mais assez de ses gestes de repentance qui consistent à suivre une mode lancée aux USA pour un meurtre où la France et les français n’ont aucune responsabilité . #Euro2021 https://t.co/prqobTYRWw — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 14, 2021

على العكس من ذلك، غضب العديد من السياسيين اليمينيين من هذه البادرة. معتبرين أنها "العار" بحسب وصف فلوريان فيليبوت، رئيس حزب "لي باتريوت" اليميني.

Euro 2021 : les Bleus mettront un genou à terre avant France-Allemagne demain. Quelle honte ! Black Lives Matter est un machin sponsorisé pour faire monter les tensions, casser les peuples, les diviser, les entretenir dans le ressentiment, les affaiblir ! https://t.co/88xOfIFmwF — Florian Philippot (@f_philippot) June 14, 2021

وأظهر المنتخب الفرنسي، حامل لقب بطولة كأس العالم ووصيف بطل أوروبا 2016، الكثير من الاحترام لمنافسه الألماني، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وقال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي في مؤتمر صحفي: "ستكون مباراة كبيرة، بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لنا أيضا".