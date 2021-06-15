أبرز مباريات اليوم في "يورو 2020" وتصفيات آسيا لكأس العالم... مواجهة فرنسا وألمانيا

ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم الثلاثاء، يوما حافلا بالمواجهات الكروية المثيرة، سواء في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، أو في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي سيكون أبرزها مواجهة فرنسا وألمانيا.

مباراة فرنسا وألمانيا

يشهد اليوم مواجهة نارية مرتقبة بين اثنين من الأثقل في قارة أوروبا، حاملة كأس العالم، فرنسا، ومنتخب ألمانيا في ميونيخ، إذ سيكون الأخير حريصا على تعويض خسارته في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، عندما خرج من دور المجموعات.

وخسرت فرنسا أمام ألمانيا (1-0) في ربع نهائي كأس العالم 2014 في ريو دي جانيرو، لكنها لم تهزم في المواجهات الخمسة منذ ذلك الحين، بما في ذلك الفوز (2-0) في نصف نهائي بطولة أوروبا 2016.

وتتعرض ألمانيا لضغوط لتقديم أداء قوي في مباراة اليوم، المقامة على أرضها في ملعب أليانز بميونيخ.

وعبّر مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، عن تفاؤله بشأن مباراة اليوم، قائلا: "الروح جيدة جدا والفريق متعطش للنجاح. هذا يجعلني واثقا ويسمح لي بالنوم بسلام".

مباراة المجر والبرتغال

سيلتقي منتخب البرتغال مع منافسه المجر، اليوم الثلاثاء، في ملعب بوشكاش بالعاصمة المجرية، وهو الوحيد من بين 11 ملعبا في بطولة "يورو 2020" التي لا يتم تطبيق فيه حدود خاصة بشأن أعداد المشجعين المسموح بهم، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومن المتوقع أن يصل عدد الجمهور الحاضر إلى 68 ألف شخص، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وسيشارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في لقاء اليوم، الذي علق على الحضور الجماهيري الكبير للمباراة قائلا: "إنها مثالية، وأتمنى أن يستضيف كل ملعب مبارة كاملة الجمهور، وهو أمر رائع بالنسبة للمشاهدين واللاعبين، لكن للأسف الأمر ليس متروكا لنا لاتخاذ قرار بشأن أعداد المشجعين".

ويبلغ رونالدو حاليا 36 عاما، ويسعى للتسجيل في نهائيات كأس أوروبا للمرة الخامسة، وهو في حاجة إلى هدف واحد فقط لكي ينال لقب "أفضل هداف في البطولة"، ولا يفصله سوى 5 أهداف لكي يعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي، صاحب الـ109 هدف عالمي.

وأكد مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، على ثقته بالفوز في مباراة اليوم ضد المجر، قائلا: "في الوقت الحالي نعتقد أن لدينا ما يلزم للفوز بالكأس".

وتعتبر المجر خارج الترتيب في المجموعة، لكنها تأمل في أن تحقق أقصى استفادة من ميزة اللعب على أرضها في مواجهة اليوم أمام البرتغال.

© Sputnik . Sputnik جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 في دوري أمم أوروبا "يورو 2020"

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مباريات اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم قطر 2022

يواجه منتخب العراق لكرة القدم نظيره إيران، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها قطر.

كما يلعب منتخب فلسطين أمام منافسه اليمن، اليوم في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من دور المجموعات لتصفيات آسيا.

وتملك آسيا 4 مقاعد في النهائيات، بالإضافة إلى قطر، بطلة آسيا، التي ضمنت مقعدها في البطولة باعتبارها الدولة المضيفة، فضلًا عن مقعد آخر من خلال مباراة فاصلة مع أحد المنافسين من قارة أخرى.

ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط. وسيتم تنظيمه لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف.