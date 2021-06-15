مدرب المنتخب الروسي: نستعد بشكل مختلف لمباراة فنلندا في "يورو 2020"

قبل يوم من مواجهة المنتخب الفنلندي ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، أكد مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، أن التحضيرات ستكون مختلفة، منوها إلى أن الانتقادات التي تعرض لها لاعبوه "مستحقة".

وقال تشيرتشيسوف للصحفيين: "لقد تعافينا من المباراة الأولى، الانتقادات كانت مستحقة، ولكن الآن نحن نستعد بشكل مختلف".

وأضاف: "فنلندا ليست سهلة، ولقد أظهرت ذلك بالفعل".

وتشارك فنلندا في بطولة كبرى لأول مرة، مستهلة مشوارها بفوز وصفه البعض "باستغلال العامل النفسي للاعبي منتخب الدنمارك" والفوز بهدف نظيف في مباراة انصب التركيز فيها على إصابة صانع اللعب كريستيان إريكسون وفقدان وعيه داخل الملعب، مع الأخذ بعين الاعتبار إضاعة الدنمارك لركلة جزاء.

وخسرت روسيا بثلاثة أهداف نظيفة أمام بلجيكا، يوم السبت،، على أرضها في ملعب سان بطرسبورغ، وتعرضت لانتقادات حادة من المشجعين والنقاد، في مباراة أوضحت الفارق الكبير مع بلجيكا صاحبة المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

وتعرض يوري جيركوف الظهير الأيسر لروسيا لإصابة في الفخذ أمام بلجيكا، وفي ذلك أكد المدرب تشيرتشيسوف أن اللاعب "لن يتمكن من استكمال منافسات البطولة".

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