أهداف مباراة البرتغال والمجر في "يورو 2020"... فيديو

حقق المنتخب البرتغالي فوزا كبيرا على منتخب المجر، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة على المنتخب المجري.

ورغم استحواذه على المباراة، التي جمعت الفريقين البرتغالي والمجري، مساء اليوم الثلاثاء، بصورة كبيرة، إلى أنه لم يسجل أي هدف حتى الدقيقة 84، حينما بدأ لاعبوه في تسجيل 3 أهداف متتالية خلال أقل من 10 دقائق.

🏆 | كأس أمم أوروبا — أهداف اللقاء:

⚽️ | #البرتغال 3 × 0 المجر pic.twitter.com/K56aK7pcLe — 🇵🇹 عالم البرتغال (@_MundoPor) June 15, 2021

ففي الدقيقة 84 تم إحراز الهدف الأول لصالح البرتغال عن طريق رافاييل غيريرو، بينما أحرز كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 87 و92 على التوالي.

🏆 | كـأس أمـم أوروبـا 🇪🇺

⚽️ | البرتغال 3 × 0 الـمـجـر :// اهداف المباراة #البرتغال_المجر pic.twitter.com/ucv1Ao0aIZ — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) June 15, 2021

يذكر أن مباراة الفريقين أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تضم منتخبا ألمانيا وفرنسا أيضا.