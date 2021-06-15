أهداف مباراة البرتغال والمجر في "يورو 2020"... فيديو

ورغم استحواذه على المباراة، التي جمعت الفريقين البرتغالي والمجري، مساء اليوم الثلاثاء، بصورة كبيرة، إلى أنه لم يسجل أي هدف حتى الدقيقة 84، حينما بدأ لاعبوه في تسجيل 3 أهداف متتالية خلال أقل من 10 دقائق.
🏆 | كأس أمم أوروبا — أهداف اللقاء:— 🇵🇹 عالم البرتغال (@_MundoPor) June 15, 2021
⚽️ | #البرتغال 3 × 0 المجر pic.twitter.com/K56aK7pcLe
ففي الدقيقة 84 تم إحراز الهدف الأول لصالح البرتغال عن طريق رافاييل غيريرو، بينما أحرز كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 87 و92 على التوالي.
🏆 | كـأس أمـم أوروبـا 🇪🇺— 1OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) June 15, 2021
⚽️ | البرتغال 3 × 0 الـمـجـر :// اهداف المباراة #البرتغال_المجر pic.twitter.com/ucv1Ao0aIZ
يذكر أن مباراة الفريقين أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تضم منتخبا ألمانيا وفرنسا أيضا.
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